وزير الدفاع الروسي يهدد "الغرب" باللحظة الحاسمة للمواجهة

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاوسوف، أن اللحظة الحاسمة في المواجهة مع الغرب الجماعي قد حانت اليوم بالنسبة لروسيا.

وقال بيلاوسوف خلال مراسم تسليم وسام "النجمة الذهبية" للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "اليوم، بالنسبة لروسيا وصلت اللحظة الحاسمة في مواجهتها مع الغرب الجماعي، حيث يعتمد مصير بلدنا العظيم الآن على عمل كل شخص وكل جندي وضابط. نحن نثق بكم وبقدرتكم على حل أصعب المهام".

وعلى الرغم من الغزل الذي كاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً، مؤكداً أنه يسعى إلى تحقيق السلام، لوّح نائبه بالعقوبات.

وقال نائب ترامب، جي دي فانس، إن واشنطن ستفرض على موسكو عقوبات قاسية، بل ربما تنفذ عملا عسكريا إذا لم يوافق بوتين على اتفاق سلام مع أوكرانيا يضمن استقلال الأخيرة على المدى الطويل.

كما أوضح أن "خيار إرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا إذا فشلت موسكو في التفاوض بحسن نية لا يزال مطروحًا على الطاولة"، مستخدمًا لهجة أكثر صرامة بكثير من وزير الدفاع بيت هيجسيث، الذي أكد يوم الأربعاء الماضي أن بلاده لن ترسل قوات إلى الأراضي الأوكرانية، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

إلى ذلك، أشار فانس إلى وجود أدوات اقتصادية، وعسكرية أيضاً يمكن للولايات المتحدة استخدامها ضد بوتين.

إلا أنه رجح في الوقت عينه إبرام صفقة تنهي الحرب الروسية الأوكرانية. وقال: أعتقد أن صفقة ستبصر النور وتصدم الكثير من الناس".

أتى ذلك، بعدما أكد ترامب أمس الخميس أن بوتين يسعى للسلام، كما أشار إلى أنه يؤيد توسيع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لتشمل روسيا مرة أخرى، معتبرا أن طردها كان "خطأ".

هذا ووصف مكالمته الهاتفية مع بوتين قبل يومين بالرائعة، لافتاً إلى نيتهما الاجتماع وجها لوجه، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وزير الدفاع الأميركي بأن واشنطن لا تدعم حصول أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي وأنه من غير الواقعي الاعتقاد بأن أوكرانيا التي تسيطر روسيا على خمس أراضيها، قد تعود إلى حدودها قبل الحرب التي اندلعت في فبراير 2022.

إلا أن تلك المكالمة أثارت حفيظة الرئيس الأوكراني فولدومير زيلنسكي الذي أبدى امتعاضه من مكالمة الرئيس الأميركي نظيره الروسي قبله، للحديث عن السلام مع أوكرانيا.

كما صعدت مخاوف الاتحاد الأوروبي، الذي أكد ألا مفاوضات سلام دون دور أوروبي وأوكراني فعال.