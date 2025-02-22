وزير الدفاع الروسي يهدد "الغرب" باللحظة الحاسمة للمواجهة
شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاوسوف، أن اللحظة الحاسمة في المواجهة مع الغرب الجماعي قد حانت اليوم بالنسبة لروسيا.
وقال بيلاوسوف خلال مراسم تسليم وسام "النجمة الذهبية" للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "اليوم، بالنسبة لروسيا وصلت اللحظة الحاسمة في مواجهتها مع الغرب الجماعي، حيث يعتمد مصير بلدنا العظيم الآن على عمل كل شخص وكل جندي وضابط. نحن نثق بكم وبقدرتكم على حل أصعب المهام".
وعلى الرغم من الغزل الذي كاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً، مؤكداً أنه يسعى إلى تحقيق السلام، لوّح نائبه بالعقوبات.
وقال نائب ترامب، جي دي فانس، إن واشنطن ستفرض على موسكو عقوبات قاسية، بل ربما تنفذ عملا عسكريا إذا لم يوافق بوتين على اتفاق سلام مع أوكرانيا يضمن استقلال الأخيرة على المدى الطويل.
كما أوضح أن "خيار إرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا إذا فشلت موسكو في التفاوض بحسن نية لا يزال مطروحًا على الطاولة"، مستخدمًا لهجة أكثر صرامة بكثير من وزير الدفاع بيت هيجسيث، الذي أكد يوم الأربعاء الماضي أن بلاده لن ترسل قوات إلى الأراضي الأوكرانية، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
إلى ذلك، أشار فانس إلى وجود أدوات اقتصادية، وعسكرية أيضاً يمكن للولايات المتحدة استخدامها ضد بوتين.
إلا أنه رجح في الوقت عينه إبرام صفقة تنهي الحرب الروسية الأوكرانية. وقال: أعتقد أن صفقة ستبصر النور وتصدم الكثير من الناس".
أتى ذلك، بعدما أكد ترامب أمس الخميس أن بوتين يسعى للسلام، كما أشار إلى أنه يؤيد توسيع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لتشمل روسيا مرة أخرى، معتبرا أن طردها كان "خطأ".
هذا ووصف مكالمته الهاتفية مع بوتين قبل يومين بالرائعة، لافتاً إلى نيتهما الاجتماع وجها لوجه، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وزير الدفاع الأميركي بأن واشنطن لا تدعم حصول أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي وأنه من غير الواقعي الاعتقاد بأن أوكرانيا التي تسيطر روسيا على خمس أراضيها، قد تعود إلى حدودها قبل الحرب التي اندلعت في فبراير 2022.
إلا أن تلك المكالمة أثارت حفيظة الرئيس الأوكراني فولدومير زيلنسكي الذي أبدى امتعاضه من مكالمة الرئيس الأميركي نظيره الروسي قبله، للحديث عن السلام مع أوكرانيا.
كما صعدت مخاوف الاتحاد الأوروبي، الذي أكد ألا مفاوضات سلام دون دور أوروبي وأوكراني فعال.