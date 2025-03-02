وزير الداخلية الكويتي يكشف أسباب سحب الجنسية من الفنانين

وزير الداخلية الكويتي يكشف أسباب سحب الجنسية من الفنانين
شفق نيوز/ كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي
الشيخ فهد اليوسف، يوم الأحد، عن سبب سحب الجنسية الكويتية من بعض الفنانين.
وقال اليوسف، في مقابلة تلفزيونية، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "بعض
الفنانين (الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية)، لديهم جنسيات أخرى، ونحن في الكويت
لدينا قانون يمنع ازدواج الجنسية".
وأضاف اليوسف، أن "الفنانين لا يعدون من الفئات التي تستحق الحصول
على الجنسية تحت بند الأعمال الجليلة".
وتابع "وجدنا أن جنسيات منحت لبعض الأشخاص على أساس الأعمال
الجليلة، لكن تبين أنهم غير مستحقين، وهناك من يقول إننا سحبنا جناسيهم رغم
أنهم حصلوا عليها بمراسيم أميرية، نعم، سحبنا جناسي صادرة بمراسيم من أشخاص
اليوم يجلسون خارج الكويت ويتحدثون عن رموز الكويت ويحرضون ضدها، وأنا جازم
بأنهم يستحقون سحب الجنسية".
وأعلنت الحكومة الكويتية، الشهر الماضي، سحب الجنسية الكويتية من 4135
امرأة، وذلك بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
وكانت الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في أيلول/ سبتمبر 2024،
في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.