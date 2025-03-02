وزير الداخلية الكويتي يكشف أسباب سحب الجنسية من الفنانين

شفق نيوز/ كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، يوم الأحد، عن سبب سحب الجنسية الكويتية من بعض الفنانين.

وقال اليوسف، في مقابلة تلفزيونية، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "بعض الفنانين (الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية)، لديهم جنسيات أخرى، ونحن في الكويت لدينا قانون يمنع ازدواج الجنسية".

وأضاف اليوسف، أن "الفنانين لا يعدون من الفئات التي تستحق الحصول على الجنسية تحت بند الأعمال الجليلة".

وتابع "وجدنا أن جنسيات منحت لبعض الأشخاص على أساس الأعمال الجليلة، لكن تبين أنهم غير مستحقين، وهناك من يقول إننا سحبنا جناسيهم رغم أنهم حصلوا عليها بمراسيم أميرية، نعم، سحبنا جناسي صادرة بمراسيم من أشخاص اليوم يجلسون خارج الكويت ويتحدثون عن رموز الكويت ويحرضون ضدها، وأنا جازم بأنهم يستحقون سحب الجنسية".

وأعلنت الحكومة الكويتية، الشهر الماضي، سحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، وذلك بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

وكانت الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في أيلول/ سبتمبر 2024، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.