وزير الخارجية الإيراني: سنرد على أي هجوم على مؤسساتنا أو البنى التحتية

شفق نيوز/ شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، على أن بلاده سترد على أي هجوم يستهدفها، في اشارة الى الاستعدادات الاسرائيلية الجارية للقيام بذلك ردا على القصف الصاروخي الباليستي الذي شنته طهران على تل ابيب في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال عراقجي في بمناسبة مرور عام على معركة طوفان الأقصى، إن هذه المعركة أكدت أن الشعب الفلسطيني سيتمكن من تقرير مصيره، مردفا بالقول:الإسرائيليون يعلمون أن صواريخنا يمكنها الوصول إلى كل أهدافها

ولفت الى أنه: على الكيان الصهيوني ألا يعبث مع قدراتنا ولن نتردد ولن نتأخر في الرد، مشدد على ان بلاده سترد على اي هجوم يستهدف مؤسساتها أو البنى التحتية.

وتابع وزير الخارجية بالقول، إن: الحكومة الإيرانية ثابتة على دعمها لمحور المقاومة حتى تحقيق النصر.