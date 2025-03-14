وزراء خارجية الدول السبع تندد باحداث العنف في الساحل السوري

شفق نيوز/ ندد وزراء خارجية دول السبع، اليوم الجمعة، بمقتل مدنيين في الساحل السوري وطالبوا بمحاسبة "مرتكبي الفظائع".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسودة لبيان ختامي، أن "الوزراء "نددوا بشدة بتصعيد العنف في الآونة الأخيرة بالمناطق الساحلية السورية، وطالبوا بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الفظائع".

وفي وقت سابق نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين قولهما إن روسيا انتقدت بشدة حكام الجدد في اجتماع مغلق للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وحذرت روسيا من صعود من وصفتهم بـ"الجهاديين" في سوريا، وقارنت بين القتل الطائفي للعلويين والإبادة في رواندا.