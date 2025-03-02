أوروبا تعبر عن خشيتها من سحب أمريكا لجنودها من القارة

شفق نيوز/ نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن القارة العجوز، تخشى احتمال سحب الولايات المتحدة 20 ألف جندي من القارة.

ونشرت الصحيفة نقلا عن أحد مصادرها: "لن أتفاجأ إذا عادت هذه القوات في مرحلة ما إلى قاعدتها الرئيسية في أمريكا"، مضيفا أنه تم إرسال القوات إلى أوروبا في ضوء التصعيد بعد عام 2022 وأن انسحابها "سيكون إذا جاز التعبير عودة إلى الوضع الطبيعي".

وأشارت الصحيفة إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي "لديهم أسئلة أكثر من الإجابات" بشأن خطط ترامب لمواصلة تواجد القوات الأمريكية في أوروبا.

وكما تشير الصحيفة، فإن واشنطن حذرت الأوروبيين حتى قبل عودة ترامب إلى السلطة من أن أولويات الولايات المتحدة تحول تركيزها إلى منطقة المحيط الهادئ.

وفي 19 فبراير، قال ترامب إنه لا يريد سحب جميع القوات من أوروبا كجزء من اتفاق التسوية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، اعترف رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، جوزيبي كافو دراغون، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، بأن الولايات المتحدة قد تسحب بعض وحداتها، لكنها لن تترك حلف شمال الأطلسي.

ويبلغ العدد الإجمالي للقوات الأمريكية في أوروبا نحو 80 ألف فرد، الأغلبية العظمى منهم متمركزة في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا.

وبحسب المعلومات الواردة على موقع البنتاغون، يوجد نحو 600 عسكري أمريكي في لاتفيا وإستونيا، وحوالي 1000 جندي أمريكي متمركزين في ليتوانيا.