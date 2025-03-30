أوروبا تتحدى واشنطن: مستعدون للرد على الرسوم الجمركية

شفق نيوز/ أكد المستشار الألماني المنتهية ولايته، أولاف شولتس، يوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتعاون مع الولايات المتحدة، لكنه مستعد للرد بشكل موحد على أي رسوم جمركية تفرضها واشنطن.

جاءت تصريحات شولتس خلال افتتاح معرض هانوفر الصناعي في ألمانيا، حيث شدد على أن الحروب التجارية تضر بجميع الأطراف، حيث قال إن "أوروبا ليست ساذجة وليست ضعيفة أيضاً، ولهذا أؤكد للولايات المتحدة أن هدفنا هو التعاون، لكن إذا فرضت علينا رسوماً جمركية كما هو الحال مع الصلب والألمنيوم، فسنرد كاتحاد أوروبي موحد".

يذكر أن كندا ستكون الدولة الشريكة في معرض هانوفر الصناعي لعام 2025، الذي سيجمع آلاف المصنعين والمبتكرين من مختلف دول العالم، فيما لم يتم إدراج روسيا ضمن قائمة الدول المشاركة في الحدث.

وفي سياق متصل، كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت في فبراير الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 اذار/ مارس الجاري.

وتشمل هذه الرسوم دولاً مثل الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

كما فرضت الإدارة الأمريكية، في 4 آذار/ مارس الجاري، رسوماً جمركية مماثلة على معظم الواردات القادمة من كندا والمكسيك، إلى جانب رفع الرسوم على البضائع الصينية من 10% إلى 20%.

وفي 6 آذار/ مارس الجاري، وقع ترامب أوامر تنفيذية بتأجيل تطبيق الرسوم الجمركية على بعض الواردات من كندا والمكسيك حتى 2 نيسان/ أبريل المقبل، محذراً من أنه لن يكون هناك أي تمديد آخر بعد ذلك التاريخ.