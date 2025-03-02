وثيقة.. الشرع يشكل لجنة لكتابة مسودة الإعلان الدستوري

شفق نيوز/ وجه الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأحد، بتشكيل لجنة لكتابة مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية.

ونشرت وكالة الأنباء السورية، سانا، نسخة من المرسوم الذي يحمل توقيع الشرع، وتضمن تشكيل لجنة مكونة من 7 أعضاء، لكتابة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.

وتضمن أيضا، أن ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الجمهورية السورية.

وكان الشرع، أعلن قبل أيام، أنه سيتخذ خطوات حاسمة للمرحلة الانتقالية، تشمل إصدار إعلان دستوري وتشكيل لجنة للحوار الوطني، إضافة إلى مجلس تشريعي جديد بعد حل مجلس الشعب السابق. كما تعهد بتحقيق السلم الأهلي وضمان وحدة سوريا.

وجاءت تصريحات الشرع، بعد يوم واحد من اتخاذ السلطات الانتقالية قرارات شاملة شملت حل كافة الفصائل المسلحة، بما في ذلك هيئة تحرير الشام التي كان الشرع يتزعمها، إضافة إلى تفكيك الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق، كما تم إلغاء العمل بالدستور السابق، وحل مجلس الشعب، وإنهاء دور حزب البعث، الذي حكم سوريا لعقود طويلة.

وجرى إعلان هذه القرارات خلال مؤتمر "إعلان انتصار الثورة السورية"، بحضور الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى جانب عدد من قادة الفصائل المسلحة.