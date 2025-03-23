واشنطن: 75% من السفن الأمريكية تتجنب قناة السويس بسبب "الحوثيين"

شفق نيوز/ كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، يوم الأحد، أن ثلاثة أرباع حركة الشحن التي كانت تمر عبر قناة السويس باتت تضطر إلى تغيير مسارها والعبور عبر الساحل الجنوبي لأفريقيا، بسبب الهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر.

وقال والتز، في مقابلة مع شبكة "سي بي أس"، أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "75% من الشحنات البحرية التي ترفع العلم الأمريكي لم تعد تعبر قناة السويس، وتختار بدلاً من ذلك طريقاً أطول عبر رأس الرجاء الصالح، وذلك يشكل تحدياً كبيراً للتجارة العالمية والأمن القومي الأمريكي".

وانتقد والتز سياسة الإدارة الأمريكية السابقة في التعامل مع التهديدات الحوثية، مشيراً إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب "ضرب الحوثيين بقسوة"، في حين لم تتبع إدارة الرئيس جو بايدن النهج نفسه، حسب تعبيره.

وأضاف والتز أن الحفاظ على الممرات البحرية مفتوحة وضمان استمرار حركة التجارة يعدان من الأولويات الأساسية للأمن القومي الأمريكي، في ظل امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية متطورة، تشمل صواريخ كروز وصواريخ باليستية ومنظومات دفاع جوي متقدمة، جميعها وفّرتها إيران، على حدّ قوله.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي تشن واشنطن حملة جوية على الحوثيين أسفرت السبت عن مقتل 53 شخصاً وإصابة 98 آخرين، فيما رد الحوثيون باستهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر مرات عدة.

وتزامناً مع هذه الضربات، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين الأربعاء بـ"القضاء عليهم تماماً".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، أن "أضراراً كبيرة لحقت بالهمجيين الحوثيين. راقبوا كيف سيتدهور الوضع تدريجياً. هذه ليست معركة عادلة ولن تكون أبداً على هذا النحو. سيتم القضاء عليهم تماماً".