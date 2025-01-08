واشنطن تؤكد سعيها لتجنب عملية عسكرية تركية ضد كورد سوريا

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، أن واشنطن تبذل جهوداً مع أنقرة للحؤول دون أن تشنّ عملية عسكرية ضد الكورد في سوريا، وذلك غداة تهديد تركيا بهجوم من هذا النوع ضد المقاتلين الكورد.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في باريس "هذا مسار سيتطلب بعض الوقت، وفي غضون ذلك، ما لا يصبّ بعمق في صالح كل الإيجابيات التي نراها تحصل في سوريا، سيكون (اندلاع) نزاع، وسنعمل بجدّ بالغ لضمان ألا يحصل ذلك".

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد هدد، يوم أمس الثلاثاء، بشن بلاده هجوماً عبر الحدود في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكوردية، إذا لم تلب الجماعة مطالب أنقرة، مضيفاً أنه يتعين على الإدارة السورية الجديدة التعامل مع هذه القضية.