واشنطن تشن 16 غارة على معسكرات للحوثيين ومواقع حكومية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام يمنية، مساء الجمعة، بأن الولايات المتحدة شنت أكثر من 16 غارة استهدفت محيط المجمع الحكومي ومواقع تابعة للحوثيين بمحافظتي الجوف وصعدة في اليمن.

ووفق وسائل إعلامية، فإن المقاتلات الأمريكية استهدفت بـ8 غارات مخازن أسلحة تابعة للحوثيين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، إلى جانب 8 غارات أخرى على مواقع ومخازن أسلحة في محافظة صعدة، معقل زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، تركزت بعضها في مديرية سحار.

وذكرت المصادر أن تحليقًا مكثفًا ومستمرًا للمقاتلات الأمريكية شوهد في أجواء محافظات صنعاء، عمران، وصعدة، مُرجّحةً أن تمتد الغارات إلى الحديدة والجوف ومأرب وحجة، في إطار الاستراتيجية اليومية للولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، نفذت المقاتلات أكثر من 40 غارة جوية استهدفت مواقع ومخازن أسلحة وورش تصنيع عسكري في عدة محافظات، وُصفت بأنها الأعنف منذ بدء واشنطن عملياتها الجوية ضد الحوثيين في 15 مارس/آذار الجاري.