أمريكا تقر بيع ذخائر وجرافات لإسرائيل بـ3 مليارات دولار

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة، أنها وافقت على بيع ذخائر وجرافات وغيرها من المعدات لإسرائيل، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وافق على بيع اسرائيل قنابل و رؤوسا حربية ومعدات توجيه بقيمة أكثر من مليارين ونصف مليار دولار، وجرافات ومعدات أخرى بقيمة 300 مليون دولار تقريبا.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن المقاولين الرئيسيين للحزمة الأولى هما شركتا روبيكون وبوينغ، في حين تشمل الحزمة الثانية شركة جنرال ديناميكس.

وقالت وزارة الدفاع إن وزارة الخارجية وافقت أيضاً على بيع جرّافات "كاتربيلر دي 9" ومعدات ذات صلة لإسرائيل بقيمة نحو 295 مليون دولار.