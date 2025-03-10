واشنطن تلغي تأشيرات وإقامات مؤيدي حماس

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستقوم بترحيل مؤيدي حركة "حماس" الفلسطينية وإلغاء تأشيراتهم وإقاماتهم الدائمة.

وقال روبيو، في منشور على منصة "إكس"، تعليقًا على اعتقال الناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل، الذي كان يحتج على إسرائيل في جامعة كولومبيا، إن "التأشيرات والبطاقات الخضراء لمؤيدي حماس في الولايات المتحدة سيتم إلغاؤها، تمهيدًا لترحيلهم".

وكان خليل قد أُوقف داخل شقته المملوكة للجامعة في مانهاتن، على بُعد عدة مبانٍ من حرم جامعة كولومبيا، حيث دخل عدد من عملاء إدارة الهجرة والجمارك إلى المبنى واقتادوه إلى الحجز، كما تم إلغاء بطاقته الخضراء، وفقًا لما كشفته محاميته إيمي جرير للوكالة الأمريكية.

يُذكر أن البطاقة الخضراء تمنح غير المواطنين الحق في العيش والعمل داخل الولايات المتحدة.