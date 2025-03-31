واشنطن تعلق على تشكيل حكومة الشرع الجديدة

شفق نيوز/ اكدت الخارجية الأميركية، يوم الإثنين، ان واشنطن تأمل في أن يكون الإعلان عن تشكيل حكومة سورية جديدة خطوة إيجابية في رؤية شاملة وتمثيلية.

وأضافت أنه "على السلطات المؤقتة السورية أن تعلن بشكل كامل رفضها للإرهاب وأن تقمعه، وتستبعد الإرهابيين الأجانب من المناصب الحكومية".

وتابعت انه "يجب أن تمنع السلطات السورية المؤقتة إيران وحلفائها من استغلال الاراضي السورية".

وأكدت الخارجية الأميركية، أنه "على السلطات السورية اتخاذ خطوات ذات معنى في التخلص من أسلحة الأسد الكيمياوية".

وأعلن الرئيس السوري احمد الشرع، أمس الأول السبت، تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، مؤكدا عزم البلاد متعهدا بحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية وما يتعلق بحقوق الإنسان في البلاد.