واشنطن تعلق على اوضاع سوريا: من المبكر اتهام إيران

شفق نيوز/ اكدت وزارة الخارجية الاميركية، يوم الثلاثاء، ان ادارة الرئيس دونالد ترامب تدرس مراجعة العقوبات المفروضة على دمشق في حقبة نظام بشار الأسد، فيما اشارت الى انه من المبكر وجود تقييم شامل بعدم تدخل إيران في سوريا.

وذكرت الخارجية الأميركية في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "جويل رايبورن سيتولى منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بما في ذلك سوريا"، مبينة ان "الولايات المتحدة لديها أولويات والشعب السوري هو من يقيم الحكومة الجديدة".

واضافت ان "العقوبات المفروضة على سوريا قيد المراجعة، وكلها فرضت على النظام السابق ولا بد من مراجعتها".

واشارت الى ان "واشنطن تراجع العقوبات التي فرضت على النظام السابق في سوريا، وترفض التدخلات الخارجية في سوريا، ونريد أن تسيطر السلطات الجديدة على كامل الأراضي السورية، اضافة الى استبعاد المقاتلين الأجانب وكذلك منع أي نفوذ إيراني".

ولفتت الى ان "هناك مناقشات يومية في الإدارة الأميركية بشأن الملف السوري، والقرار بيد الرئيس ترامب"، مضيفة انه "لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن انسحاب القوات الأميركية من سوريا".

وتعليقا على الانتهاكات الإسرائيلية، اوضحت انه "لا يوجد لواشنطن أي يد بما يحصل في سوريا"، مؤكدة انه "من المبكر وجود تقييم شامل بعدم تدخل إيران في سوريا، وأن يكون لسوريا علاقة جيدة مع دول الجوار".