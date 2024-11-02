واشنطن تستنفر الحرس الوطني خوفاً من أعمال عنف خلال الانتخابات

شفق نيوز/ أكد حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، إنه استنفر بعض أفراد الحرس الوطني ليكونوا على أهبة الاستعداد للتدخل، وذلك بعد ورود معلومات ومخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وبحسب وكالة "رويترز"، تعد الولاية واحدة من اثنتين شهدتا إضراماً للنيران في صناديق الاقتراع الأسبوع الماضي؛ إذ تشير استطلاعات الرأي أنه من المتوقع أن تفوز المرشحة الديمقراطية على الجمهوري دونالد ترامب في الولاية بسهولة.

التصويت المبكر متاح للناخبين في واشنطن وقد أدلى أكثر من مليوني شخص بأصواتهم بالفعل، وفقاً لمختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا.

وكتب حاكم الولاية جاي إنسلي، في رسالة نُشرت على موقعه على الإنترنت أمس الجمعة "بناءً على معلومات عامة ومحددة ومخاوف بشأن احتمال وقوع أعمال عنف أو أي نشاط غير قانوني آخر يتعلق بالانتخابات العامة لعام 2024، أريد التأكد من أننا مستعدون تماماً لأي موقف".

وقال إنسلي إن مئات من بطاقات الاقتراع تعرضت للتلف أو التدمير نتيجة استخدام عبوة حارقة في صندوق الاقتراع بمدينة فانكوفر.