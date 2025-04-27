واشنطن تدرس نشر مقاتلات إف-35 في دولة اسيوية

شفق نيوز/ يدرس الجيش الامريكي نشر مقاتلات من طراز إف-35 إيه المتطورة بشكل دائم في كوريا الجنوبية، تعزيزا لقدرات واشنطن العسكرية في شرق اسيا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه "في حال تم تنفيذ عملية النشر هذه، فستمثل إضافة كبيرة إلى الأصول الجوية الأمريكية في كوريا الجنوبية، والتي تتكون معظمها من طائرات مقاتلة من طراز إف-16 من الجيل الأقدم، وقد تم نشر طائرات إف-35 بشكل مؤقت فقط في السابق للتدريب المشترك".

واكدت انه "لدى الجيش الأمريكي مفهوم نشر طائرات إف-35 إيه بشكل دائم في قاعدة كونسان الجوية، وسيجري نشر سرب واحد في البداية، وهناك احتمال لنشر سرب آخر بالتناوب".

يذكر أنه في يوليو/تموز من العام الماضي، أعلنت القوة الجوية السابعة الأمريكية في كوريا الجنوبية نقل 9 طائرات من طراز إف-16 من قاعدة "كونسان" الجوية إلى قاعدة "أوسان" الجوية لإنشاء "سرب سوبر" يضم 31 طائرة مقاتلة في قاعدة "أوسان" الجوية.

وتمتلك إف-35 القدرة على التحليق في عمق أراضي العدو دون أن يتم رصدها، وتشغل كوريا الجنوبية حاليا 39 طائرة من طراز إف-35 إيه وتخطط للحصول على 20 طائرة أخرى.