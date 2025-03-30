واشنطن تخطط لجمع 6 تريليونات دولار عبر "قرض الرسوم الجمركية"

شفق نيوز/ كشف مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون التجارية، بيتر نافارو، يوم الأحد، عن عزم الولايات المتحدة تحصيل ستة تريليونات دولار من الرسوم الجمركية على مدى السنوات العشر المقبلة، في إطار استراتيجية لتعزيز إيرادات الخزانة الفيدرالية.

وقال نافارو، في تصريح صحفي، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "البيت الأبيض يتوقع دعم الميزانية الفيدرالية بنحو 100 مليار دولار سنوياً، بعد زيادة الرسوم الجمركية على السيارات، والإدارة الأمريكية تسعى أيضاً إلى تقديم إعفاءات ضريبية وقروض تفضيلية لمشتري السيارات الأمريكية، عبر مشروع قانون يتطلب موافقة الكونغرس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، اعتباراً من 2 نيسان/ أبريل 2025، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتقليل العجز التجاري.

كما هدد ترامب الاتحاد الأوروبي وكندا بفرض مزيد من الرسوم الجمركية، إذا ما أقدم الطرفان على اتخاذ إجراءات اقتصادية قد تلحق ضرراً بالولايات المتحدة.