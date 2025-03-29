واشنطن تحشد قوتها الجوية.. قاذفات "بي-2" الشبحية تصل المحيط الهندي

شفق نيوز/ كشفت صور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية، عن قيام الولايات المتحدة بنشر ما لا يقل عن أربع قاذفات شبحية بعيدة المدى من طراز "بي-2" في قاعدة دييغو غارسيا، وسط المحيط الهندي، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الغارات الجوية الأميركية على مواقع جماعة الحوثي في اليمن، حيث شنّت القوات الأميركية عشرات الضربات، فجر اليوم السبت، على مواقع في صنعاء والجوف وصعدة، وفق ما أوردته وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الغارات في محافظة صعدة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

وأفادت التقارير بأن ثلاث قاذفات "بي-2" شوهدت في القاعدة في وقت سابق من الأسبوع، ما يعني أن واشنطن نشرت ما يقارب ربع أسطولها من هذا الطراز، القادر على حمل رؤوس نووية، في المنطقة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد استخدمت القاذفات ذاتها، محمّلة بقنابل تقليدية، لضرب أهداف في اليمن العام الماضي.

وفي تطور لافت، شنت حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" غارات جوية على الحوثيين من البحر الأحمر، بينما تخطط القيادة العسكرية الأميركية لنقل حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" من آسيا إلى الشرق الأوسط، لتعزيز عملياتها الجوية في المنطقة.

تقع قاعدة دييغو غارسيا على جزيرة مرجانية تحمل الاسم ذاته في المحيط الهندي، وهي منشأة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع البريطانية، لكنها مؤجّرة للبحرية الأميركية، ما يجعلها نقطة ارتكاز رئيسية في أي تحرك عسكري أميركي بعيد المدى.