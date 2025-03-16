واشنطن تتوعد الحوثيين بضربات "لا هوادة فيها" وتحذر إيران من استمرار الدعم

شفق نيوز/ حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد، إيران من دعم جماعة الحوثي في اليمن، بينما أكد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة ستواصل شن ضربات "لا هوادة فيها" على الحوثيين في اليمن، حتى يتوقفوا عن استهداف الأصول الأميركية وتهديد حركة الشحن العالمي.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "على إيران أن تتوقف عن تقديم الدعم للحوثيين، فقد طفح الكيل"، محذراً من أن "واشنطن لن تتهاون في التصدي لأي تهديد لمصالحها".

وأضاف والتز، أن "الضربات الأميركية الأخيرة قضت على عدد من القادة الحوثيين"، مشيراً إلى أن "الجماعة باتت تمتلك قدرات هجومية ودفاعية متطورة تهدد الملاحة في البحر الأحمر، مما يستدعي تحركاً حازماً لردعها".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ستحاسب كل من يهدد المصالح الأميركية، وليس فقط الحوثيين"، في إشارة إلى إمكانية توسيع نطاق الردود العسكرية الأميركية إذا استمرت التهديدات.

من جانبه، قال هيغسيث، وفي تصريحات أدلى بها لقناة "فوكس نيوز"، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الضربات الأميركية جاءت رداً على الهجمات المتكررة التي نفذها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023".

كما وجه الوزير الأميركي تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، مطالباً إياها بالتوقف عن دعم الجماعة.

وفي ختام حديثه، شدد على أن الحملة العسكرية ستستمر حتى يعلن الحوثيون وقف هجماتهم البحرية.

ونفذت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس السبت، ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد عشرات الأهداف في اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وفقًا لتقارير إخبارية محلية ومسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وذلك في بداية ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه هجوم جديد ضد "المسلحين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق، تفاصيل ضربة وصفها بـ"الحاسمة" ضد الحوثيين في اليمن، مؤكداً انتهاء زمن هذه الجماعة، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تكون لطيفة مع إيران.

يذكر أن مساعد مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، العميد الركن عابد محمد الثور، قال لوكالة شفق نيوز، إن "امريكا تحاول أن تثني اليمن عن موقفها تجاه غزة، حيث هناك غطاء أمريكي على إسرائيل".