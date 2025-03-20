واشنطن تحتضن محادثات إسرائيلية - أمريكية حول نووي إيران

شفق نيوز/ ذكر موقع أكسيوس، يوم الخميس، أن محادثات إسرائيلية أميركية بشأن الملف النووي الإيراني ستعقد الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

وأفاد أكسيوس، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين ومسؤول أمريكي، بأن "الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان محادثات استراتيجية بشأن البرنامج النووي الايراني في البيت الابيض الأسبوع المقبل".

واوضح الموقع، في تقرير له نشرته وسائل إعلام عربية، أن "الوفد الإسرائيلي سيضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي".

وكان موقع أكسيوس قد أفاد أمس الأربعاء، بأن الرئيس ترامب امهل طهران مدة شهرين للتوصل لاتفاق نووي جديد، قبل أن ينفذ عملا عسكريا ضد منشآت إيران النووية بحسب رسالة بعث بها للمرشد الإيراني علي خامنئي.

ونقل موقع أكسيوس، عن مصادر مطلعة قولها إن "رسالة ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تضمنت مهلة مدتها شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد".