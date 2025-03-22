واشنطن تجدد قصف اليمن.. غارات عنيفة تستهدف مطار الحديدة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام يمنية، مساء السبت، بشن الولايات المتحدة، غارات جوية عنيفة استهدفت مطار الحديدة غربي البلاد.

‎وذكرت وسائل إعلام تابعة لـ"الحوثيين" في اليمن، أن مقاتلات أمريكية شنت 3 غارات على مطار الحديدة الدولي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

‎وتأتي هذه الغارات في إطار التصعيد العسكري الأمريكي باليمن ضد الحوثيين، حيث واصلت القوات الأمريكية منذ السبت الماضي شن غارات مكثفة على مواقع الجماعة اليمنية في محافظات عدة، وسط تقارير من واشنطن عن مقتل قادة حوثيين.