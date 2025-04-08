"واشنطن بوست": ماسك فشل في إقناع ترامب بالتراجع عن الرسوم الجمركية

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، يوم الثلاثاء، عن فشل رئيس شركة تسلا والمستشار الحكومي الأميركي الملياردير إيلون ماسك، بإقناع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإعادة النظر في قراره بفرض رسوم جمركية.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين، القول إن "ماسك أجرى نداءات شخصية مباشرة مع ترامب مطلع الأسبوع الجاري، في محاولة لثنيه عن قراراته التي أثارت اضطرابات في الأسواق العالمية وواجهت انتقادات واسعة من كبار رجال الأعمال".

ورغم تدخل ماسك، ضاعف ترامب من حدة خططه، مهدداً بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية، تضاف إلى النسبة السابقة البالغة 34% التي أعلن عنها في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وفي بيان رسمي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن "الرئيس ترامب شكّل فريقاً متميزاً من ذوي الخبرة والكفاءة، يقدمون له رؤى وأفكاراً متنوعة، لكنه يظل صانع القرار النهائي"، مضيفة أن "جميع أعضاء الفريق يتوحدون خلف قرار الرئيس عند اتخاذه".

وفي سياق متصل، انتقد ماسك عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) السياسات الاقتصادية لترامب، وخصوصاً مستشاره الاقتصادي بيتر نافارو، وأعاد نشر مقطع فيديو شهير للخبير الاقتصادي الراحل ميلتون فريدمان يشيد فيه بأهمية التجارة الحرة.