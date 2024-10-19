هيئة تنظيم الإعلام السعودي تحيل كاتب التقرير "المسيء" للتحقيق

شفق نيوز/ قررت هيئة تنظيم الإعلام في السعودية، يوم السبت، إحالة كاتب التقرير "المسيء" بحق قادة "محور المقاومة" الى التحقيق.

وذكر بيان للهيئة، أنها ‏"أحالت مسؤولين بإحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق، بسبب تقرير إخباري مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة، لاستكمال الإجراءات النظامية تجاه هذه المخالفة".

وأكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودي، على أنها "تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية للمملكة وضوابط المحتوى، ولن تتهاون في تطبيق النظام تجاه أي مخالف".

ونشرت قناة "MBC" السعودية أمس الجمعة، تقريراً عدّه العراقيون وحركة حماس "مسيئاً" لقادة "محور المقاومة"، تضمن وصف قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وحسن نصر الله ويحيى السنوار واسماعيل هنية، وغيرهم من القيادات بأنهم "إرهابيين".

وعلى إثر نشر هذا التحقيق، اقتحم العشرات من أنصار الفصائل المسلحة، فجر اليوم السبت، مكتب محطة MBC السعودية في حي الجامعة بالعاصمة العراقية بغداد.

ولاحقاً، قرر مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، اليوم السبت، إيقاف مكتب قناة MBC عن العمل وأكد البدء بإجراءات سحب الترخيص.