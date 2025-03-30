هيئة الأركان الإيرانية محذرة من أي اعتداء: جاهزون للرد الحاسم

شفق نيوز/ حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، يوم الأحد، من أن أي تهديد أو عدوان أو تحريض على الحرب أو انتهاك لسلامة أراضي البلاد، فيما أكدت أنها جاهزة للرد.

وذكرت الهيئة في بيان، صادر بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية الإسلامية، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "هذا التاريخ يمثل محطة تاريخية بارزة في مسيرة الثورة الإسلامية، حيث تجسدت فيه إرادة الشعب الإيراني في إنهاء النظام الملكي المدعوم دولياً وإقامة نظام إسلامي قائم على مبادئ القرآن والإسلام وإرادة الجماهير".

وأشارت إلى أن "الجمهورية الإسلامية، منذ تأسيسها قبل 46 عاماً، واجهت تحديات وعداءات مختلفة من القوى الغربية، لكنها تمكنت من الصمود بفضل قيادتها ومساندة الشعب"، مؤكدة أن "إيران مستعدة تماماً للرد بقوة على أي تهديد".

وفي ختام البيان، شددت الهيئة، على "استمرار جهوزيتها لمواجهة أي مؤامرات أو تهديدات تمس سيادة البلاد وأمنها"، وفقاً لقولها.