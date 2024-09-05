هيئة الأركان الإيرانية تتوعد إسرائيل: ردنا قاسٍ ولا تحلمي بالنجاة

شفق نيوز/ جددت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وعيدها بالرد على إسرائيل "ردا قاسيا"، وشددت أن "على العدو أن يدفن الحلم بأن إيران لن ترد على جريمته في اغتيال الشهيد هنية".

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية، عن نائب الشؤون التنسيقية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد علي عبد اللهي، قوله، "نحذر العدو من تجربة مقاومة الشعب الإيراني مرة أخرى، وعليه أن يعلم أنه لزم الأمر فإن شبابنا سيدخلون المعركة ضد العدو ويدافعون عن إيران بإرادة صارمة".

وأضاف، "لقد قتل النظام الغاصب أكثر من 40 ألف امرأة وطفل في الأشهر القليلة الماضية، ولكن لم نسمع أي صوت من الدول المدعية لحقوق الإنسان، بل ودعمت هذه الجرائم باشكال مختلفة".

وتابع قائلا، أن "إيران سترد بقوة على العدو لقيامه باغتيال ضيفها الشهيد إسماعيل هنية، لكن وقت الرد غير واضح وعلى الكيان الصهيوني أن يدفن حلمه في أن لا ترد إيران على هذه الجريمة".

وأكد مسؤول العمليات في فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الايراني، العميد محسن جيذري، يوم أمس الأربعاء، أن "الرد الإيراني على إسرائيل، قادم حتما".

وقال جيذري، في تصريحات صحفية، إن "إيران لن تكشف عن طريقة ردها"، مؤكدًا أنها "ستكون طريقة نوعية وستعتمد على الظروف التي يمكنها أن تحقق الأهداف".

وأضاف مسؤول عمليات الفيلق الإيراني أن "فترة انتظار الرد على اغتيال إسماعيل هنية، قد تكون طويلة حتى تتوفر الظروف المناسبة"، مشيرًا إلى أن "التفكير وضبط النفس بشأن تأخر الرد يمكن أن يتواصل إلى حين توافر الظروف والمجال والوضع، حتى يكون ردنا الساحق يليق بالشهيد هنية".