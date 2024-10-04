"هيلين يستمر".. أكثر من 200 قتيل في أميركا بأعنف إعصار منذ نصف قرن

شفق نيوز/ أفادت مصادر رسمية أميركية، يوم الجمعة، بمقتل أكثر من 200 شخص جراء الإعصار هيلين الذي اجتاح ولايات عدة في جنوب شرق الولايات المتحدة وتسبب بدمار واسع، ما يجعله ثاني أعنف إعصار يضرب الولايات المتحدة منذ أكثر من نصف قرن.

وأظهر تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى أرقام رسمية، تسجيل مقتل مئتين وشخص في ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية، جورجيا، فلوريدا، تينيسي وفيرجينيا، ما يجعل من هيلين ثاني أكثر إعصار حصدا للأرواح في البرّ الرئيسي الأميركي خلال أكثر من نصف قرن، بعد الإعصار كاترينا عام 2005.

ورغم مئات عمليات الإنقاذ في ست ولايات والاستجابة الهائلة التي شملت أكثر من عشرة آلاف عنصر فيدرالي لمساعدة رجال الإنقاذ المحليين، من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى حيث لا يزال هناك العديد من السكان في عداد المفقودين في مناطق جبلية معزولة.

وفي آخر تحديثاتها، أعلنت مقاطعة بانكومب في ولاية كارولينا الشمالية، حيث تأكد مقتل أكثر من 60 شخصا، أنها "تواصل البحث عن ناجين"، مضيفة أن هناك سكانا ما زالوا معزولين عن العالم الخارجي بسبب الانهيارات الأرضية والجسور المدمرة.

وقال براين كيمب حاكم ولاية جورجيا التي ارتفعت حصيلة القتلى فيها إلى 33، "لا تزال أفكارنا وصلواتنا تذهب إلى أسر أولئك الذين عانوا للتو من هذا الحزن وهذه المأساة".

وقام الرئيس الأميركي جو بايدن بيوم ثان من الزيارات للولايات المتضررة، شملت الخميس ولاية فلوريدا التي ضرب الإعصار ساحل خليجها الشمالي الأسبوع الماضي كإعصار من الفئة الرابعة بسرعة رياح بلغت 225 كيلومترا في الساعة.

وعاين بايدن الدمار من الجو، ثم قام بجولة سيرا على الأقدام بين المنازل والمباني المدمرة في كيتون بيتش، بالقرب من المكان الذي ضربت فيه العاصفة اليابسة.

ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى ولاية جورجيا المجاورة.