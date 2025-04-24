هولندا تستدعي السفير الايراني بسبب "حوادث اغتيال"

شفق نيوز/ استدعت هولندا، يوم الخميس، السفير الإيراني، بعد أن قالت وكالة المخابرات الهولندية إنها تشتبه في أن طهران تقف وراء محاولتي اغتيال في أوروبا.

وذكرت وكالة المخابرات الهولندية في تقرير لها، أن "رجلين ألقي القبض عليهما في يونيو/حزيران 2024 بمدينة هارلم الهولندية بعد محاولة اغتيال استهدفت مواطنا إيرانيا مقيما في البلاد".

واشار الى ان "أحد المقبوض عليهما يشتبه أيضا بضلوعه في محاولة اغتيال السياسي الإسباني والمنتقد لإيران أليخو فيدال كوادراس في مدريد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023".

وأضافت: "محاولتا الاغتيال تماثلان النهج الذي تتبعه ايران منذ سنوات، وهو استخدام شبكات إجرامية في اوروبا لإسكات معارضي النظام".