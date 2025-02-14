هل يفتخر بها؟.. ترامب يُعلّق صورة اعتقاله في ممر البيت الأبيض

شفق نيوز/ لم ينسى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لحظة اعتقاله قبل عامين، وانتشرت لتلك اللحظة صورة شهيرة، لكن عدم نسيانه لتلك اللحظة لا يعني أنه يكرهها، كما بدا في صورة التقطت الخميس، وأظهرت صورة لحظة اعتقاله في سجن ولاية جورجيا مؤطرة ومعلقة بممر المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وقالت مجلة "نيوزوييك" إن الصورة لوحظت خلال لقاء ترامب مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في البيت الأبيض الخميس.

وبحسب الصحيفة فإن تأطير ترامب للصورة في قلب البيت الأبيض هي خطوة لم تفلت من انتباه الناس.

وتم التقاط الصورة عام 2023 عند إدانة ترامب بتهمة تزوير السجلات التجارية بشأن دفعة مالية تم دفعها لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في حملته الانتخابية عام 2016.

وقضى ترامب حينها حوالي نصف ساعة تحت الاعتقال قبل أن يُطلق سراحه بكفالة مسبقة قدرها 200 ألف دولار.

وظهرت الصورة خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء الهندي خلف رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.