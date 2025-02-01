هل نحن في العراق؟ .. شهود عيان يصفون حالة الذعر لحظة تحطم طائرة في ولاية أمريكية ‎

شفق نيوز/ وصف شهود عيان، مساء السبت، حادث تحطم طائرة طبية في فيلادلفيا شرق الولايات المتحدة، بأنه أشبه بأن يكون حدثاً في سوريا أو العراق.

وقال الشهود، لقناة "سي بي إس" الأمريكية، إنهم لم يروا شيئا كهذا من قبل، وأفاد أحدهم بأنه كان في طريقه إلى صالة الألعاب الرياضية عندما رأى تحطم الطائرة.

‎وأضاف: "أنت فقط تسمع انزل، انزل، انزل". عندما يقول الجميع النزول، ننزل جميعا، لكنني أرى فقط أن الطائرة تنخفض وتنخفض.. لم أر شيئا كهذا يوما في حياتي. لم أر شيئا كهذا من قبل".

‎وقارن شاهدان آخران المشهد بصراعين مختلفين في الخارج، بما في ذلك رجل واحد كان من أوكرانيا قال إنه يعتقد أنه عاد إلى البلاد وهو يسمع الصواريخ.

‎وتحدث شاهد آخر، وقال إنه ذكره بالعودة إلى سوريا والعراق: "كل ما أراه هو الدخان والناس يركضون ويصرخون".

وكان حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية، جوش شابيرو، قد أعلن أن طائرة صغيرة تحطمت شمال شرقي مدينة فيلادلفيا، الجمعة.

وأفاد جوش أن طواقم الإنقاذ تحركت للتعامل مع حادث التحطم، الذي وقع قرب مركز روزفلت للتسوق، وسط مخاوف من وجود عدد من الضحايا على الأرض.

هذا وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية إن 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة، بينما لا توجد مؤشرات على نجاة أحدهم.

وقالت شرطة فيلادلفيا لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن انفجارا وقع بعد تحطم الطائرة في منطقة بالجزء الشمالي الشرقي من المدينة.

وتسبب الحادث في نشوب حريق، حسبما ذكرت وسائل إعلام وظهر في مقاطع مصورة، بينما انتشرت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.