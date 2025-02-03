هجوم أوكراني واسع يشل الطيران في مطارات روسية

شفق نيوز/ أفاد مسؤولون روس، اليوم الإثنين، بأن هجوما بطائرات مسيّرة شنته خلال الليل تسبب في اندلاع حريق بمنشأة لمعالجة الغاز قرب أستراخان الروسية وتعليق الرحلات الجوية في مطارات عدة.

وأفاد إيجور بابوشكين، حاكم منطقة أستراخان في جنوب روسيا، عبر تطبيق تيليغرام بأن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على أهداف بالمنطقة، بما في ذلك منشآت الوقود والطاقة.

وأضاف: "سقوط طائرة مسيرة أدى إلى اندلاع حريق، ولم تقع إصابات".

ولم يذكر بابوشكين طبيعة المكان الذي نشب فيه حريق، لكن قناة "بازا" الإخبارية الروسية على تيليغرام المقربة من أجهزة الأمن الروسية، قالت إن أوكرانيا هاجمت منشأة لمعالجة الغاز قرب أستراخان.

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا)، إنها علقت الرحلات الجوية من مطارات أستراخان وأربعة مطارات أخرى قازان ونيجنكامسك وساراتوف وأوليانوفسك لضمان السلامة.

وأضافت على تيليغرام أنها علقت الرحلات الجوية مؤقتا من مطار فولجوغراد في جنوب روسيا، لكنها استؤنفت في وقت لاحق.

وذكرت قناة "بازا" وغيرها من القنوات الإخبارية الروسية على تيليغرام ذكرت أن هجوما كبيرا ومنسقا بطائرات مسيرة استهدف مصفاة نفط.

وقالت إدارة منطقة فولفوغراد التي تقع في جنوب روسيا نقلا عن حاكم المنطقة اليوم الإثنين، إن هجوم أوكرانيا بطائرات مسيرة تسبب في نشوب حريق في مصفاة نفط في المنطقة. وأضافت أنه تم السيطرة على الحريق.