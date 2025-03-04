هجوم إنتحاري مروع في باكستان يخلف 9 قتلى بينهم أطفال

شفق نيوز/ قتل تسعة مدنيين على الأقل بينهم ثلاثة أطفال، اليوم الثلاثاء، في هجوم بسيارتين مفخختين شنته مجموعة موالية لطالبان على ثكنة للجيش في شمال غرب باكستان المتاخم لأفغانستان.

وقال مسؤول في الشرطة، إنه "هذا المساء، بعد وقت قصير من تناول وجبة الإفطار، قاد انتحاريان سيارتين محمّلتين بالمتفجّرات إلى بوابة ثكنة بانو” في ولاية خيبر باختونخوا الجبلية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنّ “البوابة الرئيسية دُمّرت بالكامل وحاول عدد من المهاجمين بعد ذلك اقتحام الثكنة”، موضحا أنّ “القوات الأمنية الموجودة في المكان ردّت بإطلاق النار”.

وأشار إلى أنّ حصيلة القتلى بلغت تسعة، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، لافتا الى أنّ الانفجارات خلّفت حفرا كبيرة وألحقت أضرارا بما لا يقل عن ثمانية منازل قريبة ومسجد.

وقال مسؤول في الاستخبارات إنّ 12 مهاجما كانوا متواجدين بالمكان، فيما أفاد المسؤول في الشرطة بأنّ ستة منهم قُتلوا، إضافة إلى الانتحاريين الاثنين.

وأعلن فرع من جماعة حافظ غول بهادر، وهي منظمة تدعم حركة طالبان التي تسيطر على السلطة في أفغانستان وتشاركها أيديولوجيتها، مسؤوليته عن الهجوم.

وقالت الجماعة إنّ “عددا من رجالنا موجودون داخل” الثكنة.

ويأتي الهجوم بعد أيام من مقتل ستة أشخاص في تفجير انتحاري استهدف دار العلوم الحقانية في خيبر بختونخوا أيضا، من بينهم مدير المؤسسة التي ارتادها عدد من أبرز قادة طالبان الباكستانيين والأفغان.