هجوم إلكتروني صيني واسع النطاق يضرب قطاع الاتصالات الأمريكي

شفق نيوز/ أفاد مسؤول أمريكي كبير، بأن "كمية كبيرة" من البيانات الوصفية الخاصة بالأمريكيين قد سُرقت خلال حملة تجسس إلكتروني نفذتها مجموعة قرصنة صينية تُعرف باسم (سولت تايفون).

ورغم امتناعه عن تقديم أرقام محددة، أوضح المسؤول أن الصين حققت وصولاً واسع النطاق إلى شبكات الاتصالات الأمريكية، وأضاف أن خطر "الاختراق المستمر" لا يزال قائماً، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأشار المسؤول، إلى أن البيت الأبيض يعتبر التصدي لقراصنة "سولت تايفون" أولوية للحكومة الفيدرالية، كما أكد أنه قد تم إطلاع الرئيس جو بايدن على هذه الاختراقات عدة مرات.

وفي وقت سابق، قال المدير التنفيذي للقيادة السيبرانية الأمريكية، مورجان أدامسكي، إن قراصنة صينيين يتخذون مواطئ قدم في بنية تحتية حساسة لشبكات تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، استعدادًا لاحتمال وقوع صدام محتمل مع واشنطن.

وصرح أدامسكي، بأن هذه العمليات تهدف إلى توفير ميزة استراتيجية للصين في حال اندلاع صراع كبير مع الولايات المتحدة.

وأكد مسؤولون أن القراصنة المرتبطين بالصين قد اخترقوا أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ونفذوا إجراءات للتحضير لهجمات تخريبية محتملة.