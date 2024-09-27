هجوم حارة حريك.. حصيلة أولية: مقتل وإصابة 51 شخصا واعلام اسرائيلي يتحدث عن نجاح اغتيال نصرالله

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، خلفت 51 قتيلاً وجريحاً في حصيلة أولية قابلة للزيادة.

يأتي ذلك في وقت، تؤكد فيه وسائل إعلام عبرية، نجاح عملية اغتيال أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بعد استهداف مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية.

بحسب الجيش الإسرائيلي، فإن مقر أمين عام حزب الله، يقع تحت المباني السكنية في قلب الضاحية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة، هي أعنف هجوم منذ بدء التصعيد الحدودي بين إسرائيل وحزب الله، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيثت تسببت بدمار 6 مبانٍ تعرضت للقصف في الضاحية الجنوبية.