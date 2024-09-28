هبوط طائرة مجهولة في مطار بيروت وإسرائيل تحذر

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، يوم السبت، بهبوط طائرة مجهولة في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، غير مدرجة على لائحة الهبوط.

وقال موقع RT، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطائرة مخصصة لإجلاء مواطنين أجانب.

يأتي ذلك في وقت تتعرض الضاحية الجنوبية في بيروت لهجوم إسرائيلي واسع وعنيف استمر حتى الصباح.

من جهته، حذر الجيش الإسرائيلي من أنه لن يسمح للطائرات التي تحمل أسلحة بالهبوط في مطار بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "تجري الآن طائرات تابعة للقوات الجوية دوريات فوق منطقة مطار بيروت"، مشيرا إلى أن "الدولة اللبنانية على عكس السورية، تصرفت بمسؤولية على مر السنين ولم تسمح بنقل الأسلحة عبر المطارات المدنية".

وأضاف المتحدث: "نعلمكم مسبقا بأننا لن نسمح للطائرات العدائية المسلحة بالهبوط في المطار المدني وللتوضيح: هذا مطار مدني للاستخدام المدني ويجب أن يبقى كذلك".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مبانٍ سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأفادت مصادر عبرية بأن هدف الغارة هو الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله. لكن مسؤول العلاقات الاعلامية في الحزب أشار إلى أن "الأمين العام بخير وعافية ولم يكن في المكان المستهدف".