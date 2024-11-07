هاريس تعترف بالهزيمة وتؤكد التزامها بالانتقال السلمي للسلطة

شفق نيوز/ ألقت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خطاباً، (فجر الخميس)، أمام حشد من مؤيديها عقب خسارتها الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأكدت هاريس، في خطابها، أهمية قبول نتائج الانتخابات، معربةً عن فخرها بالحملة الانتخابية التي خاضتها.

وقالت: "النتيجة لم تأت كما كنا نتمناها، ولكن علينا قبولها"، مضيفةً أنها هنأت ترامب على فوزه وتعهدت بتقديم الدعم له وفريقه خلال المرحلة الانتقالية.

وأضافت هاريس: "ولاؤنا ليس لحزب أو رئيس، بل للولايات المتحدة"، مؤكدةً أنها ستواصل العمل من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون. كما شددت على أهمية الانتقال السلمي للسلطة، قائلةً: "لن نتخلى أبداً عن النضال من أجل المستقبل".

وفي سياق متصل، هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن ترامب على فوزه، ودعاه لزيارة البيت الأبيض، وفقاً لبيان أصدره البيت الأبيض.

وأضاف البيان أن بايدن، الذي انسحب من السباق لصالح هاريس، سيلقي خطاباً يوم الخميس يتناول فيه نتائج الانتخابات وأهمية توحيد البلاد وضمان انتقال سلس للسلطة.