نيكاراغوا تقطع علاقاتها مع إسرائيل "الفاشية"

شفق نيوز/ أعلنت نائبة رئيس نيكاراغوا، روزاريو موريلو، أن حكومة بلادها وبطلب من الرئيس دانيال أورتيغا قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقالت روزاريو موريو عبر التلفزيون الحكومي، "أصدر رئيسنا تعليماته إلى وزارة الخارجية بالامتثال لطلب البرلمان الوطني، والمضي قدما في قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل الفاشية والمجرمة".

وأضافت، أنها (حكومة إسرائيل) ترتكب إبادة جماعية".

وتنضم بذلك نيكاراغوا إلى كل من بوليفيا وكولومبيا اللتين قطعتا علاقتهما الدبلوماسية مع إسرائيل بعد حرب السابع من أكتوبر.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 42 ألف و150 فلسطيينا، وإصابة أكثر من 98 ألفا و117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".