نيجيريا.. مسلحون يقتلون 52 شخصاً ويشردون نحو 2000 لسبب مجهول

شفق نيوز/ أكد جهاز الطوارئ في نيجيريا، يوم الاثنين، مقتل 52 شخصاً على الأقل، على يد مسلحين، وتشريد ما يقرب من ألفي شخص، خلال هجمات على مدى عدة أيام في ولاية بلاتو شمالي البلاد التي شهدت من قبل أعمال عنف بين المزارعين ورعاة الماشية.

ولم تعرف بعد أسباب الهجمات في ست قرى بمنطقة بوكوس في الولاية قبل أيام لكنها أسوأ أعمال عنف منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023، عندما قتل أكثر من 100 في المنطقة نفسها.

وقال الجهاز الوطني لإدارة الطوارئ إن نطاق العنف أصبح أكثر وضوحا مطلع الأسبوع، مع تأكد مقتل 52 شخصاً ونقل 22 آخرين إلى المستشفى.

وذكر الجهاز في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أن "مسلحين نفذوا هجمات وحشية" تسببت في سقوط العديد من القتلى وتدمير واسع النطاق للممتلكات.

وقال الجهاز "نزح أكثر من 1820 شخصاً. تم إنشاء ثلاثة مخيمات للنازحين"، مضيفاً أن الوضع الأمني ما زال متوتراً.

وقالت الرئاسة النيجيرية إن الرئيس بولا تينوبو، أمر الأجهزة الأمنية بمطاردة المهاجمين وقال إنهم سيواجهون "عقوبة صارمة".