نقل بعضهم إلى المستشفيات.. الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم الأسرى من إسرائيل

شفق نيوز/ تسلم الهلال الأحمر، يوم السبت، الأسرى الفلسطينيين من الجانب الإسرائيلي عقب تسليم حركة حماس لثلاثة أسرى قبل قليل.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن "الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم الأسرى من الجانب الإسرائيلي، فيما نقلت أسيرين منهم إلى المستشفى برام الله بسبب وضعهما الصحي الصعب".

وأضافت وسائل الإعلام، أن "الهلال الأحمر نقل الأسير المحرر والقيادي في حماس جمال الطويل، أيضاً إلى المستشفى بسبب وضعه الصحي".

وذكر المكتب الإعلامي لحماس، قبل قليل، إن "إسرائيل ستفرج في المقابل عن 183 سجينا ومعتقلا فلسطينيا، منهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و54 يقضون أحكاما لمدد طويلة، و111 جرى اعتقالهم في قطاع غزة خلال الحرب".

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، سراح 3 إسرائيليين من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.