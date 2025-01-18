نعيم قاسم مرحباً بوقف إطلاق النار في غزة: دليل على صمود المقاومة

شفق نيوز/ رحب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يوم السبت، بوقف إطلاق النار في غزة، فيما اعتبر أن القرار دليلاً جديداً على "صمود المقاومة".

وقال الأمين العام لحزب الله، في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "محاربة إسرائيل في لبنان ساهمت في انتصار غزة"، مبيناً أن "الخلافات داخل إسرائيل ستزداد، ولا حل إلا بعودة فلسطين إلى أهلها".

وأضاف نعيم، أن "المقاومة والشعب الفلسطيني أفشلا مخطط إسرائيل الخطير"، مؤكداً أن "خروقات الاحتلال لا يمكن أن تستمر والصبر عليها هو لإعطاء فرصة للدولة والوسطاء".

وحول الشأن اللبناني، دعا قاسم الجميع إلى "عدم اختبار صبر الجماعة إزاء انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان".

وبشأن اختيار رئيس للبنان، أوضح نعيم قاسم، أن "اختيار الرئيس اللبناني الجديد جاء بعد توافق بين حركة أمل وحزب الله".