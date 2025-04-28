نعيم قاسم: القصف الإسرائيلي هدفه "الضغط" والدولة مسؤولة عن متابعة وقف إطلاق النار

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، يوم الإثنين، أن القصف الإسرائيلي هدفه الضغط السياسي، فيما طالب الدولة بمتابعة وقف إطلاق النار.

وقال قاسم في كلمة له، إن "أولوياتنا لتنمية لبنان تتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من الجنوب اللبناني والإفراج عن الأسرى، وحزب الله التزم باتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة والجانب الإسرائيلي وسهلنا مهمة الجيش في الانتشار".

وأضاف أنه "لم يسجل ضدنا أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في حين خرقه الجانب الإسرائيلي أكثر من 3 آلاف مرة"، مبينا أن "الدولة اللبنانية مسؤولة عن متابعة اتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على الدول الضامنة".

وتابع أنه "على الحكومة اللبنانية بذل المزيد من الجهد على كافة المستويات المحلية والدولية لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفا أن "الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أمس فاقد لأي مبرر وهو اعتداء سياسي".

وأكد أن "موقف رئيسي الجمهورية والحكومة أمس كان جيدا لكننا نطالب مسؤولي الحكومة رفع الصوت وبذل المزيد من الجهد"، مبينا "يجب أن يعلم المجتمع الدولي أن لبنان لن يتقدم قبل التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار".

ولفت إلى أن "أهداف إسرائيل واضحة في السيطرة على لبنان ولا تحتاج إلى ذرائع لمواصلة عدوانها"، مضيفا "الوضع السياسي لنتنياهو صعب وهو برغم جرائمه يفشل في تحقيق أهدافه".

وشدد على أنه "لن نتخلى عن قوتنا وقوة الجيش وقوة الدولة اللبنانية، ولبنان يجب أن يكون قويا وسيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه"، داعيا "ندعو الحكومة للتحرك بصورة صحيحة للحفاظ على قوة البلد وتحقيق نهضته".