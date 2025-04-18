نعيم قاسم يرفض نزع سلاح حزب الله: لن نقدم خدمة مجانية للعدو

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، يوم الجمعة، أن المقاومة استطاعت أن توقف إسرائيل على الحدود الجنوبية، مشيرا إلى أن نزع سلاح المقاومة خدمة لإسرائيل وعليكم إزالة هذه الفكرة من القاموس.

وقال قاسم في كلمة له، إن "المقاومة ردة فعل على الاحتلال وفي حال عدم قدرة الدولة اللبنانية بأن تقوم بنفسها بحماية الأراضي والمواطنين"، مبينا ان إسرائيل توسعية ولا تكتفي بفلسطين المحتلة بل تريد أخذ لبنان أيضا".

وأكد أن "حزب الله يؤمن بالمقاومة باعتبارين الاعتبار الأول إيماني أنه يجب تحرير الأرض والاعتبار الثاني اعتبار وطني أن أرضنا محتلة"، مضيفا أن "المقاومة استطاعت أن توقف إسرائيل على الحدود الجنوبية ومنعتها من تحقيق أهدافها وصمد الشباب صمودا أسطوريا".

ولفت إلى انه "لا يقال للمقاومة دفعتم كثيرا وانظروا إلى الخسائر بل يُقال كيف استطاعت أن تمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها"، متابعا أن "ميزة المقاومة في لبنان أنها بدأت بإنجازات عظيمة وكبيرة ومؤثرة ولم يكن الاحتلال ليخرج لولا المقاومة".

وأشار إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار هو نتيجة صمود المقاومة ولولا هذا الصمود لما كان الاتفاق ولاستمرت إسرائيل في عدوانها"، مؤكدا أن "كل العالم اليوم يقول إن حزب الله والدولة اللبنانية التزما بالاتفاق فيما إسرائيل لم تلتزم به".

واستطرد "لم يعد هناك ذريعة أمام اسرائيل بعد الاتفاق ومع ذلك هي تعتدي يوميا إلى درجة وصلت اعتداءاتها إلى 2700 اعتداء"، متابعا "إسرائيل تريد أن تحتل القسم الأكبر من لبنان لتضمّه إلى فلسطين المحتلة".

وأشار إلى أن "حديث إسرائيل عن نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان واحتلاله ضمن إطار مشروعها التوسعي"، مضيفا "نحن في مرحلة الدبلوماسية والفرصة ليست مفتوحة".

واكد "إسرائيل تريد أن تبطل قوة لبنان بالحديث عن نزع سلاح المقاومة وهل تطلبون منا أن نصل إلى العجز الذي يتيح لإسرائيل أن تدخل إلى كل لبنان فهذا لن يحصل، ومن يحسبون أننا ضعفاء هم واهمون"، مبينا "من قال إننا سنصبر على إسرائيل لفترة تستطيع أن تحقق فيها جزءا ولو بسيطا من أهدافها؟".

وتابع "لدينا خيارات ونحن لا نخشى شيئا وسترون في الوقت المناسب الذي نقرره"، متابعا "نزع السلاح بالقوة خدمة للعدو الإسرائيلي وفتنة لن تحصل، ولن نستسلم ولسنا ضعفاء ولا تخيفنا تهديدات أمريكا وإسرائيل ونحن أهل المواجهة".

وأضاف "لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح المقاومة وهذه الفكرة عليكم إزالتها من القاموس، فهذا السلاح هو الذي أعطى الحرية لشعبنا وحرر وطن".