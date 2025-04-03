نسبتها 25%.. كندا "تنتقم" من ترامب برسوم جمركة على المركبات الأمريكية

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الخميس، أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية انتقامية بنسبة 25% على المركبات أميركية الصنع، رداً على ضرائب الاستيراد التي فرضتها إدارة ترمب على السيارات الأجنبية.

وستُطبق الرسوم الجمركية الكندية فقط على المركبات غير المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وعلى "المحتوى غير الكندي" في السيارات والشاحنات التي تُشحن بموجب قواعد هذه الاتفاقية، بمعنى آخر، تعكس الضرائب الكندية هيكل الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات.

ونجت كندا مما يُسمى "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب يوم الأربعاء، إلا أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بنسبة 25% على السيارات المصنعة في الخارج دخلت حيز التنفيذ صباح الخميس، وبالنسبة لكندا، تُطبق هذه الرسوم على المكونات غير الأميركية للسيارات الجاهزة.

ويتكامل قطاع السيارات الكندي بشكل كبير مع الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتلقى ضربةً من رسوم ترمب الجمركية، حيث أعلنت شركة "ستيلانتيس"، مالكة علامتي جيب وكرايسلر، أنها ستغلق مصنع تجميعها في وندسور بأونتاريو، لمدة أسبوعين لتحليل تأثير الرسوم، وفقاً لما ذكرته الشركة في مذكرة للموظفين.

كما لا تزال الرسوم الأميركية الباهظة مفروضة على المنتجات التي لا تمتثل لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالإضافة إلى جميع منتجات الصلب والألمنيوم. كما هدد ترمب بإضافة رسوم جمركية جديدة على الأدوية الصيدلانية وأشباه الموصلات والنحاس والأخشاب.