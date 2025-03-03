نساء درزيات يتدربن على السلاح لقتال الجيش السوري.. ما حقيقة ذلك؟

شفق نيوز/ انتشر مؤخراً مقطع فيديو وتم تداوله بعدة حسابات على منصة "إكس"، يوثّق نساءً يزعم أنهن من الطائفة الدرزية، يتدربن على قتال الجيش السوري في السويداء وجرمانا.

الادعاءات وصفت الفيديو الذي يظهر ثلاث نساء يطلقن النار من أسلحة رشاشة بأنه يمثل "تحريضاً طائفياً مرفوضاً"، وانتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأجرى فريق منصة "تأكد" (منصة إعلامية مستقلة تأسست في سوريا أوائل عام 2016 لمواجهة انتشار المعلومات المضللة)، بحثاً للتحقق من صحة الفيديو الذي يزعم أنه يوثق "نساء من الطائفة الدرزية يتدربن على قتال الجيش السوري في السويداء وجرمانا"، وتبيّن أنه مُضلل.

وكشفت نتائج البحث أن الفيديو جرى تداوله لأول مرة في 23 آب/ أغسطس 2018، عبر صفحة "بني معروف - الموحدون الدروز" على فيسبوك، مما يعني أنه ليس حديثاً.

وبينما لم يتسنّ لفريق منصة "تأكد" معرفة سياق الفيديو أو تاريخ ومكان تصويره، إلا أنه يؤكد أن المشاهد لا تُظهر نساء من الطائفة الدرزية يتدربن على قتال الجيش السوري الحالي في السويداء وجرما نا.