إنذار أخير لإدارة نادي الديوانية و"إلا ستنقل مبارياتها خارج ملعبها"

شفق نيوز/ وجهت الهيئة التطبيعية انذاراً نهائياً لادارة نادي الديوانية لخرق جمهورها تعليمات الأمن والسلامة التي اصدرتها خلية الازمة.

ويأتي هذا الإنذار بعد خرق ادارة النادي لتعليمات الامن والسلامة الصحية اذ امتلأت المدرجات الخاصة بمسبح النادي خلف ملعب الديوانية والابنية والرافعات العالية بالجمهور الذي آزر الفريق خلال مباريات الدوري الممتاز الاخيرة التي جرت في الديوانية .

وقال اياد بنيان رئيس التطبيعية لوكالة شفق نيوز، ان التطبيعية ستتخذ الاجراءات القانونية بحق هذه المخالفة، موضحا انه في حال التكرار سيتم نقل مباريات الديوانية خارج ملعبه حرصاً منا على سلامة الجمهور وتطبيق تعليمات خلية الازمة .

واضاف ، على ادارة الديوانية اتخاذ التدابير كافة لتلافي هذه الازمة ، ولاسيما قد شاهدنا حضورا جماهيريا متقاربا خلال لقائي الديوانية مع الشرطة والطلبة .

وبين ، ان اتفاقا جرى بين التطبيعية ووزارة الشباب والرياضة بمفاتحة خلية الازمة بغية السماح للجمهور الدخول بنسبة خمسين بالمئة للملاعب وتشجيع فرقهم خلال منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ونحن بصدد الحصول على موافقات اصولية .