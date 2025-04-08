نجل ترامب يتهم أوكرانيا بـ"التستر" على المتورط بمحاولة "اغتيال" والده

شفق نيوز/ حمّل ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أوكرانيا مسؤولية "التكتم" عن المسؤول عن محاولة اغتياله والده في تموز/ يوليو 2024.

وقال ترامب جونيور في منشور على موقع "أكس"، إنه "إذا كنت تعتقد أن أوكرانيا تقوم بعمل سيئ بعدم شكر الولايات المتحدة ولو لمرة واحدة على ما فعلته من أجلها، فإن حقيقة أنهم لم يبلغونا بأن هذا المعتوه كان يحاول حرفياً شراء أسلحة منهم لقتل والدي تبدو مشكلة أكبر بكثير، أتساءل لماذا؟".

وأشار إلى أن مجلة "نيوزويك" الأمريكية ذكرت في وقت سابق، نقلاً عن استئناف قدمته محكمة فلوريدا لوزارة العدل الأمريكية، أن روث المتهم بمحاولة اغتيال ترامب حاول قبل شهر من اعتقاله شراء قاذف مضاد للدبابات من طراز "آر بي جي" وصاروخ من طراز "ستينغر".

وأوضحت المجلة أن "روث كان يتواصل عبر برنامج مراسلة آمن مع شخص يعتقد أنه من الجانب الأوكراني ولديه إمكانية الوصول إلى أسلحة عسكرية، مضيفة أنه في إحدى الرسائل قدم المتهم طلبا قال فيه: أرسل لي قاذف آر بي جي أو صاروخ ستينغر وسأرى ما يمكنني فعله، (ترامب) غير مؤات لأوكرانيا".

وجرت محاولات لاغتيال ترامب مرتين: وقعت الاولى خلال خطاب حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا في 13 تموز/ يوليو 2024 حيث تعرض ترامب لإطلاق نار خدش أذنه، مما أسفر عن مقتل أحد الحضور وإصابة اثنين آخرين.

وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنه قضى على المشتبه به، وهو توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاما، والذي أطلق عدة طلقات نارية باتجاه المنصة، وهو مختبئ على سطح مبنى صناعي على بعد نحو 100 متر من المنصة، خارج المنطقة التي كان يقام فيها الحدث.

ووقعت المحاولة الثانية في 15 كانون الأول/ سبتمبر 2024 خارج نادي ترامب للغولف في فلوريدا.

ويعتقد أن المشتبه به ريان ويسلي روث مهووس بالصراع في أوكرانيا، وقد أكدت القوات المسلحة الأوكرانية أنه حاول مرات عديدة الانضمام إلى صفوفها.