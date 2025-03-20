نتنياهو يهنئ الإيرانيين بعيد نوروز: حان وقت الحرية

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، رسالة تهنئة للشعب الإيراني بمناسبة عيد النوروز، متمنيًا لهم عامًا جديدًا مليئًا بالأمل والحرية.

وقال نتنياهو في منشور عبر حساباته الرسمية: "عيد النوروز اقترب! أتمنى للشعب الإيراني عامًا مليئًا بالثروة والأمن والصداقة والأمل والإيمان والحرية."

وأضاف في رسالته أن "الوقت قد حان لكي تعود موارد إيران إلى شعبها، ولكي تحل الحرية الحقيقية محل القمع"، مختتماً رسالته بالقول: "أتمنى أن يكون نوروزكم منتصرًا!".