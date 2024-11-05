"الثقة تصدعت".. نتنياهو يقيل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

شفق نيوز/ قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع خلفا له.

كما قرر نتنياهو تعيين جدعون ساعر وزيرا للخارجية الإسرائيلية خلفا لكاتس الذي تسنم الدفاع.

وقال نتنياهو إن الثقة بينه وبين غالانت تصدّعت، مضيفا "أنا على ثقة بأن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما".

وأشار نتنياهو إلى أن "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة"، معتبرا أن "هناك حاجة لثقة كاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع".

وفي رد سريع وصف غالانت القرار بأنه "سياسي" ويأتي على "حساب الامن القومي الاسرائيلي".