نتنياهو يريد "نصراً" على حماس مع ترامب

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، قبيل توجهه إلى واشنطن، أن مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستتركز حول "تحقيق النصر على حماس" و"التعامل مع المحور الإيراني".

وأضاف نتنياهو أن القرارات التي اتخذها خلال الحرب قد غيرت ملامح الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك مع ترامب قد يساهم في توسيع دائرة السلام.

وقال: "سأجري لقاء بالغ الأهمية مع الرئيس ترامب، وهو اجتماعي الأول مع زعيم دولة بعد الحرب، ويعكس قوة التحالف والعلاقة بيننا، التي أسفرت عن الاتفاقيات الإبراهيمية".

وأكد نتنياهو أن المناقشات ستشمل "تحقيق النصر على حماس، واستعادة جميع الأسرى، والتعامل مع المحور الإيراني"، معتبرًا أن القرارات التي تم اتخاذها خلال الحرب قد أسهمت في تغيير ملامح المنطقة.

وأضاف أن التعاون مع الرئيس ترامب سيسهم في تعزيز أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستفتح عصرًا جديدًا من الازدهار والسلام المستند إلى القوة.

في سياق متصل، قرر نتنياهو تأجيل إرسال فريق التفاوض إلى قطر لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة، كما عقد جلسة نقاش مع كبار المسؤولين العسكريين بشأن خطط عودة الجيش الإسرائيلي للقتال في قطاع غزة.

وعلى الصعيد الداخلي، خرجت مظاهرات في شوارع تل أبيب تطالب بإتمام جميع مراحل الاتفاق.

من جانب آخر، خاطب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نتنياهو قبل مغادرته إلى واشنطن أن "النصر الكامل في غزة وتدمير حماس وتعزيز أمن الحدود مع سوريا ولبنان" يعد من القضايا المهمة.

وأضاف سموتريتش: "بالطبع، يجب القضاء على الخطر النووي الإيراني، الذي يشكل تهديدًا للنظام الدولي".