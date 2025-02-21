نتنياهو يتوعد حماس بغضب ويتهمها بإرسال جثة "غزيّة" بدلا من إسرائيلية

شفق نيوز/ انفجر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، غضباً بعدما تبيّن أنّ إحدى الجثث التي سلمتها حركة حماس الفلسطينية لإسرائيل، أمس الخميس، ليست للرهينة شيري بيباس كما كانت قد أعلنت، متوعداً بجعل حركة حماس تدفع ثمن ما اعتبره انتهاكا "وحشيا" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في تصريح مصور إن "وحوش حماس رفضوا بإصرار إعادة جثمان والدة الطفلين، شيري، وأرسلوا بدلًا منها جثة امرأة غزية، في انتهاك صارخ للاتفاق".

وطالب نتنياهو "العالم المتحضر بأسره أن يدين هذه الجرائم المروعة وأن ينضم إلى إسرائيل في المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين".

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل كلها موحدة في حزنها، "وبصفتي رئيس وزراء إسرائيل، أتعهد بأني لن أرتاح حتى نحقق العدالة للوحوش الذين أعدموا مختطفينا".

وقال نتنياهو: "من يخطف صبيا صغيراً وطفلاً ويقتلهما؟ متوحشون" مؤكدا "أتعهد بأنني لن أستكين إلى أن يتم سوق المتوحشين الذين أعدموا رهائننا أمام القضاء"، وأضاف أنّ "وحشية وحوش حماس لا تعرف حدودا".

وتابع "لم يكتفوا باختطاف الأب ياردين بيباس والأم الشابة شيري وطفليهما الصغيرين بطريقة سفيهة لا يمكن تصوّرها، بل فشلوا أيضا في إعادة شيري إلى طفليها الصغيرين، الملاكين الصغيرين، ووضعوا بدلا من ذلك جثة امرأة من غزة في نعش".

من جانبها، قالت حركة حماس، الجمعة، إن أشلاء الرهينة الإسرائيلية شيري بيباس اختلطت على ما يبدو مع أشلاء بشرية أخرى بين الأنقاض بعد غارة جوية إسرائيلية على الموقع الذي كانت محتجزة فيه.

وقال إسماعيل الثوابتة المسؤول في حماس إن جثة شيري بيباس "تحولت إلى أشلاء بعد أن اختلطت على ما يبدو بجثامين أخرى تحت أنقاض مكان قصفته طائرات الاحتلال الحربية بشكل مقصود ومتعمد"، حسب تعبيره.

وسلّمت حماس أمس الخميس ما قالت إنّها جثامين أربع رهائن، من بينها ثلاثة أفراد من عائلة بيباس، أي شيري وطفلَيها، إضافة إلى عوديد ليفشيتز الذي كان في سن الثالثة والثمانين لدى اختطافه خلال الهجوم الذي نفذته الحركة على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 20223.

وفي حين أكد خبراء الطب الشرعي الإسرائيلي هوية الطفلَين بيباس والرهينة المسِن، قال مسؤولون إسرائيليون إنّ الجثة الرابعة لم تكن لشيري بيباس.