نتنياهو مستاء من محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس

شفق نيوز/ عبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن استيائه من إجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وحركة حماس، دون إبلاغ الحكومة الإسرائيلية مسبقاً، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي مطلع أن المحادثات غير المسبوقة بين واشنطن وحماس تركزت بشكل أساسي على تأمين إطلاق سراح الرهينة الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، إضافة إلى استعادة جثث الأميركيين الإسرائيليين إيتاي تشين، عومر نيوترا، غادي هاغاي، وجودي وينشتاين.

وأصدر مكتب نتنياهو بياناً مقتضباً عقب الكشف عن المحادثات، أكد فيه أن إسرائيل "أعربت للولايات المتحدة عن موقفها بشأن المحادثات المباشرة مع حماس"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن "المبعوث الأميركي لشؤون الأسرى، آدم بوهلر، هو من يقود المحادثات مع حماس نيابة عن واشنطن، وأنها تُجرى في العاصمة القطرية الدوحة".

بينما نفى المسؤول التقارير التي تحدثت عن إحراز تقدم في المفاوضات، مشيرًا إلى أنها ركزت على المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو ما أكده مصدران مصريان لوكالة "رويترز".

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن مسؤولين أميركيين أجروا "محادثات ومناقشات مستمرة" مع مسؤولين من حماس، متخلين بذلك عن سياسة أميركية طويلة الأمد بعدم التعامل بشكل مباشر مع الحركة، مبينة أن بوهلر لديه تفويض رسمي لإجراء محادثات مباشرة مع حماس.

كما أكد مسؤول في حركة حماس لوكالة "فرانس برس" أن الاتصالات المباشرة مع الولايات المتحدة تناولت قضية الإفراج عن رهائن أميركيين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.